Jandarma’dan Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu

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Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır, Tekirdağ ve Muş’ta yapılan uyuşturucu operasyonuna ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Diyarbakır, Tekirdağ ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 22,5 kilo eroin,138 kilo toz esrar, 36 kilo kubar esrar ve 3 kilo kenevir tohumu ele geçirilerek olaylarda 6 şüpheli yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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