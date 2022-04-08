Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ´nün öğrenci evlerinden sorumlu olanlara operasyon



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ´nün öğrenci evlerinden sorumlu oldukları tespit edilen 5 kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nce FETÖ´nün faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bylock programını kullandıkları ve FETÖ´nün öğrenci evlerinden sorumlu olduğu tespit edilen 5 şüpheli için operasyon düzenlendi. Diyarbakır, İstanbul ve Karaman´da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2022-04-08 21:10:57



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