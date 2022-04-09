Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuz ve mantar hastalıklarında artış: Toplu yaşam alanı merkezlerin de bulaş daha fazla Deri ve Zührevi Hastalıkları uzman Dr. Hamza Aktaş: “Pandemiyle birlikte bilhassa uyuz konusunda son 1-2 yıl içerisinde kat kat artmış olduğunu gördük” “Ailelerin tümünde, yine doğan dahil, 80, 90 yaşındaki teyzelerimiz, amcalarımız dahil” “Bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonları, hamam, havuz, sauna gibi yerlerde havluların veya yatak örtülerinin kullanılmasına dikkat”

İHA

Uyuz ve mantar hastalıklarında artış: Toplu yaşam alanı merkezlerin de bulaş daha fazla Deri ve Zührevi Hastalıkları uzman Dr. Hamza Aktaş: “Pandemiyle birlikte bilhassa uyuz konusunda son 1-2 yıl içerisinde kat kat artmış olduğunu gördük” “Ailelerin tümünde, yine doğan dahil, 80, 90 yaşındaki teyzelerimiz, amcalarımız dahil” “Bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonları, hamam, havuz, sauna gibi yerlerde havluların veya yatak örtülerinin kullanılmasına dikkat”

Panemiyle birlikte son 12 yılda başta uyuz ve mantar hastalıklarında ciddi artış yaşandı. Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı Dr. Hamza Aktaş, Bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonları, hamam, havuz, sauna gibi yerlerde havluların veya yatak örtülerinin kullanılmasına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
Pandemi dönemiyle birlikte birçok alanda olumsuzluklar yaşanırken, kısıtlamalar ile birlikte insanların kapalı alanlarda fazla kalmasıyla başta uyuz olmak üzere viral hastalılarda 12 yıl içinde kat kat artışlar yaşandı. Diyarbakır Memorial Hastanesinde görevli Uzman Dr. Hamza Aktaş, havaların ısınmasıyla birlikte uyuzda düşüş olabileceğine belirtirken, yurt, otel, güzellik merkezleri, epilasyon ve spor salonlarında mantar hastalığının bulaşı olabileceğine dikkat çekerek kullanılacak eşyalara ve hijyene dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
Son dönemlerde klinikte karşılaştıkları en önemli tablolardan biri artmış olan uyuz salgını olduğunu söyleyen Dr. Aktaş, Pandemiyle birlikte ciddi bir artış olduğunu gözlediklerini belirtti. Özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu yerde artışın fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Aktaş, “Spor merkezlerinde, bazı hastaların yoğun olarak gittiği güzellik merkezlerinde, epilasyon merkezlerinde bu tür bulaşıcı hastalıkların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Tabi sadece bulaşıcı hastalık olarak uyuz tek değil, mantar hastalıkları, bazı viral enfeksiyonlar. Özellikle siğil diye nitelendirilen HPV virüsüne bağlı gelişen viral enfeksiyonlarında arttığı gözlemlenebiliyor. Bu tür konularda özellikle hastalarımızdan, halkımızdan istediğimiz, çok dikkatli olmaları. Bireysel tek kullanımlık malzemelerin kullanılması, kişiye özgü malzemelerin kullanılması, bilhassa güzellik merkezlerinde, spor salonlarında, hamam, havuz, sauna benzeri toplu organizasyonların olduğu bireysel kullanılabilecek havluların veya yatak örtülerinin kullanılması, kişisel hijyene dikkat edilmesi” dedi.

“Toplu yaşam alanlarında bilhassa mantar hastalıkları çok fazla artar”
Kullanılan malzemelerin gerçekten dezenfekte edilip edilmediğine dikkat edilmesi gerektiğini istediklerini ifade eden Dr. Aktaş, “Uyuz açısından hem evlerden, yine toplu yaşamın olduğu yurt ve benzeri barınma merkezlerinde yine hijyene çok dikkat edilmeli. Semptom veren, şikayeti olan hastaların hemen gecikmeksizin hekime başvurması sağlanmalı. Tedavinin doğru uygulanması ve muhtemel teması olan herkesin korunması amacıyla tedaviye dahil edilmeleri çok önemli oluyor burada. Bu yapılabilirse biz, bu tür bulaşıcı hastalıkların, salgınların önüne geçebileceğiz. Bilhassa uyuz konusunda son 12 yıl içerisinde polikliniklere başvuran hastalarda kat kat artmış olduğunu gördük. Havaların ısınmasıyla birlikte uyuz belki biraz daha azalabilir. Çünkü kışın kapalı ortamlarda bulunmak uyuzu biraz daha artırabiliyor. Ama sıcak havalarda da terlemenin artmasıyla toplu yaşam alanlarında bilhassa mantar hastalıkları çok fazla artar. Yine viral hastalıklar artabilir. Biz daha çok mantar ile karşılaşıyoruz. Uyuz dediğimiz tablo çocuk, yetişkin demeden herkeste çıkabiliyor. Dolayısıyla bize gelen hastalarda, neredeyse ailelerin tümünde kaşıntıyı görüyoruz. Yine doğan dahil, 80, 90 yaşındaki teyzelerimiz, amcalarımız dahil herkeste şiddetli kaşıntının olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağlar sokaklarında kaos yerini bahara bıraktı
YEREL HABERLER Bağlar sokaklarında kaos yerini bahara bıraktı
Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde devam ediyor Ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi 950. gününde ...
Kadınları fuhşa teşvik edenlere 'Törpü' operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kadınları fuhşa teşvik edenlere 'Törpü' operasyonunda ...
Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ´nün öğrenci evlerinden sorumlu olanlara operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 3 ilde FETÖ´nün öğrenci ...
Kulp’ta şehit düşen orman işçileri, kabirleri başında dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kulp’ta şehit düşen orman işçileri, kabirleri başında ...
DTSO, paydaşları ile kurduğu girişimci destek faaliyetlerine başladı
YEREL HABERLER DTSO, paydaşları ile kurduğu girişimci destek ...
Kuvvetli rüzgar asansör çatısını uçurdu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar asansör çatısını uçurdu; o anlar ...
Jandarma’dan Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma’dan Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır’da fırınlarda Ramazan denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da fırınlarda Ramazan denetimi
Firari cinayet hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Firari cinayet hükümlüsü JASAT tarafından yakalandı
Evlat nöbetindeki baba: Garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Garibanların çocuklarını dağa ...
Kıraathaneye silahlı saldırıda yaralanmıştı; kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kıraathaneye silahlı saldırıda yaralanmıştı; ...
Acılı anneden dağdaki çocuklara ‘teslim ol’ çağrısı
YEREL HABERLER Acılı anneden dağdaki çocuklara ‘teslim ol’ çağrısı
1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1 milyar 200 milyon akış sağlayan 34 şüpheli tefeci ...
Diyarbakır’da hırsızlar karakolun dibinde internet kablolarını çaldı Bağlar’da polis karakoluna 50 metre uzaklıkta yapılan hırsızlığa vatandaşlar isyan etti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hırsızlar karakolun dibinde internet ...
Diyarbakır’da şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı uçurdu Şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı sitenin bahçesine savurdu, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı ...
DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor
YEREL HABERLER DTSO ve DTB, 40 bin tonluk pamuk deposu kuruyor
Öldürüldükten sonra tacizi engellediği ortaya çıktı, ailesinin evi taziyeye gelenlerle doldu
YEREL HABERLER Öldürüldükten sonra tacizi engellediği ortaya çıktı, ...
Diyarbakır’da kahvehaneye silahlı saldırıda yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kahvehaneye silahlı saldırıda yaralanan ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi (2)
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi Diyarbakır polisinden dev operasyon
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ...
Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının 177’nci yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler, Türk Polis Teşkilatının ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük dolandırıcılık ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları judoda başarı elde etti
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları judoda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.