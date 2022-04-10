Bağlar’ın filenin sultanları Diyarbakır’ın gururu oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası elemelerinde önce Diyarbakır, ardında da bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor’un genç voleybol takımı elde ettiği başarılarla takdir topladı.

Antrenörler Serpil Karataş ve Mevlüt Aslan nezaretinde geçen sezon yeni bir yapılanmaya giden Bağlar Belediyespor voleybol şubesi önemli bir başarıya imza attı. Diyarbakır etabında karşılaştığı 10 rakibini de yenerek il birincisi olan Bağlar Belediyesporlu genç voleybolcular , bölge şampiyonasında da fırına gibi eserek kayıpsız şekilde bölge şampiyonluğuna ulaştı.



13 maç, 13 galibiyet

Diyarbakır'ın ev sahipliğinde yapılan bölge şampiyonasında Batman'ı 30, Adıyaman'ı 32 ve Şanlıurfa'yı 31 mağlup eden SarıMavili kulübün temsilcisi, böylece bu sezon oynadığı il ve bölge şampiyonasındaki 13 maçın tamamını kazanarak ayrı bir rekora da imza attı.

Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde Diyarbakır'ı temsil edecekleri için çok mutlu olduklarını belirten antrenör Serpil Karataş, “Başarılı olmamız için bu imkanları oluşturan ve her konuda sporun ve sporcunun yanında olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'na bu başarıyı affediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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