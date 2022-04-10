Bağlar Belediyespor berabere kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grup'ta Bağlar Belediyespor, 3.Lig'e yükselme PlayOff maçlarına kalma şansını ligin son haftasında kaçırdı.

Mütevazi imkanlarına rağmen başarılı bir sezon geçirerek taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Lider 1984 Muşspor karşısında deplasmanda 15.dakikada Mahsun Döker'in golüyle 10 öne geçen Bağlar Belediyespor'u yıkan gol 69.dakikada Serbay Yağız'dan geldi.

11'den sonra rakip kalede baskı kuran Diyarbakır temsilcisi, aradığı galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Muşspor grubu 34 puanla lider tamamlayarak PlayOff oynamaya hak kazandı. Bağlar Belediyespor ise grubu 31 puanla ikinci sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.