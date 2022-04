Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı DİKO Başkanıyla iftarda ihtiyaç sahibi aile ile bir araya geldi

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO)Başkan Mehmet Yüksel’in başlattığı Ramazan ayı boyunca her esnafın maddi durumu düşük olan bir aileye iftar ve destek verme programına bu akşam Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı bir Müslümanın iftar sofrasına iştirak ederek ayni ve nakdi destek de bulundu.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, göreve seçildikleri yaklaşık üç aylık süreçte birçok çalışmayı başlatırken Ramazan ayı ile birlikte oda üyeleriyle Diyarbakır’da yeni bir kültürün adımını attı. Oda olarak aldıkları karar ile Ramazan ayı boyunca her üye ile birlikte iftarda dar gelirli bir ailenin sofrasında bulunup ayni ve nakdi destekte bulunuluyor. Bu akşam ise odanın yönetiminde olup DİKO Başkan yardımcısı olan Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı, Müslüman bir aile iftar açıp oda olarak destekte bulundu.



“Ramazan ayı, kültür ayıdır”

Kendilerine bir görev verilip, görevlerinin üçüncü ayında olduklarını belirten DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, ilk yapacakları şeyin güzellik olmasını istediklerini söyledi. Mübarek Ay’ın rahmet ayı olduğunu ifade eden Yüksel, “Mağfiret, kültür ayıdır. Hiçbir şey söylemesek de kültür ayımızdır. Bizde Kuyumcular Odası Başkanlığı olarak, başkanla her gün bir esnafımız olarak bir mağduru, bir yoksul evi ziyaret edip iftarımızı orada yapalım. Böyle program yaptık. Bizlere, hala lüks ortama, evlerimize gidip de iftar açmadık. O aileler çok seviniyorlar. Mutlu, huzurlu bir ortamda sofralarını bizimle paylaşıyorlar. Bugün aslında en büyük değer Keldani Kilise Başkanımız aynı zamanda yönetimimizdedir. Beni aradı, dedi ki, ‘Mehmet Başkan bende bu güzel insani hareketinde bulunmak istiyorum.’ Ben çok duygulanıp Yusuf ağabeyimize sarıldım. Bugün onun sırasıydı. Biz şu an Bağlar’da Hüseyin kardeşimizin evine geldik. Sofrasını bizimle paylaştı. Beraber iftarımızı açtık, çayımızı içtik. Bu güzellikler inşallah hep olacak. 30 gün boyunca biz, bu iftarımızı dışarıda, ailelerin yanında açacağız. Bu kültürümüzü devam ettireceğiz. Burada aslında örnek teşkil etsin. Haber yapılmasına izin verdik. Şundan dolayı. 42 oda var ilimizde. Yüzlerce müdür, kurumlar bu tür şeyleri örnek teşkil edecek şekilde yapmalarına buradan sesleniyorum. Bugün bir Müslümanın evine gelip iftar da paylaşması gerçekten bizi çok mutlu etti. Burada şu anlaşılıyor. Diyarbakır zengin bir kültüre sahiptir. Kardeşçe, hepimiz bir arada yaşıyoruz” dedi.

Keldani Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı, başkanın panoda yazı yazdığını ve açıp ona söylediğini dile getirdi. Karadayı, “Çok sevindim, ilk kez böyle bir şey yapıyoruz. Çok duygulandım. Ramazan Bayramı’nın bütün dünyaya barış getirmesini diliyorum“ diye konuştu.

Ev sahibi Hüseyin Kahraman ise, Bağlar’da oturduğunu, oda başkanın kendilerini ziyarete gelmesiyle çok memnun olduklarını kaydetti.

