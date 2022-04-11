Dünyaca ünlü hafızlardan Diyarbakırlılara Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla dünyaca ünlü hafızları Diyarbakırlılarla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin tarihi Ulu Cami’de ortaklaşa düzenlediği programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda, İstanbul Ayasofyaı Kebir İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu, Bangladeş'ten Hafız Ahmed Yusuf Ezheri, İran'dan Kari Mehdi Gulam Necat, Bosna Hersek'ten Hafız Aziz Alili Kur’anı Kerim’i tilavet etti.

Maidei Kur’an ziyafetinin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve vatandaşlar dua ederek Ramazan ayının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Vali Münir Karaloğlu’nun da katıldığı program, vatandaşlar tarafından beğenilerek dinlendi.

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