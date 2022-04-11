Bağlar’da kamulaştırılan yapının yıkımı gerçekleşti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, imar planına göre yolda kalan yapının yıkımını gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı, çarpık kentleşmeye karşı yürüttüğü çalışmalarda merkez Bağlar İlçesi Medine Bulvarı’nda imar planına göre yolda kalan yapıyı kamulaştırdı.
Belediye ekipleri, caddede alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından çıkan molozlar kamyonlarla hafriyat döküm sahasına taşındı.
Şeyhşamil Mahallesi’nde yer alan Medine Bulvarı’nda devam eden kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıyla Medine Bulvarı ve Mezarlıklar Caddesi’nin kesiştiği Karacadağ Bulvarı’ndaki kavşak yeniden düzenlenecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.