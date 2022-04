Ceylan Karavil Park AVM’de 10 Nisan Polis Haftası kutlandı

Ceylan Karavil Park Alışveriş merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milletin can ve mal güvenliğini sağlamak, huzurlu yaşaması için zaman mefhumu gözetmeden çalışan Polis Teşkilatı’mızın 177. yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı unutmadı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Ceylan Karavil Park AVM’de emniyet bünyesinde yer alan birimlerin faaliyetlerini anlatan stantlar açıldı.

Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezinde kurduğu stantlarda KADES, en iyi narkotik polisi anne, bilinçli güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Merkezi, siber suçlar ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi. AVM ziyaretçilerine projelerle ilgili bilgiler aktaran ekipler, tanıtıcı broşürler ile çeşitli hediyeler dağıttı.

Programa ev sahipliği yapan Ceylan Karavil Park Alışveriş merkezi Genel müdürü Necati Ufuk Toydemir, "Bütün emniyet mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum. Bütün polis teşkilatımızın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için göstermiş olduğu gayretleri için teşekkür ediyoruz “ ifadelerinde bulundu.

