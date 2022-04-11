Diyarbakır'da hayırsever insandan ihtiyaç sahiplerine yardım

Diyarbakır’da yaptığı insani yardımlarla tanınan “Dermanbaba” lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, Ramazan Ayı’nda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Diyarbakır’ın Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçesinde oturan ihtiyaç sahibi, fakir, yetim ve yardıma muhtaç aileleri tespit eden Acu, motosikleti ile onlara hayırseverlerden aldığı gıda kolileri, nakit ve gıda kartlarını dağıtarak destekte bulunuyor. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ve bu nedenle herkesin ihtiyaç sahiplerine el uzatması gerektiğini belirten Acu, “Ramazan ayı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığı, ibadet hayatımızın zenginleştiği bir aydır. Diyarbakır’da gerek hastalar olsun, gerek dul ve yetimler olsun, gerek ihtiyaç sahibi vatandaşlar olsun mücadele ediyorum. Yılın her günü hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak için mücadele veriyorum. İhtiyaç sahibi, fakir, yetim ve yardıma muhtaç ailelere bizzat motosikletim ile götürüp teslim ediyor, onların hayır dualarını alıyorum. Buna vesile olan tüm hayırseverlere sonsuz minnettarım” dedi.

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