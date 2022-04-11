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Ağrı Belediye Başkanı Sayan, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi “45 yıl içerisinde PKK ve HDP, 5 milyon Kürt'ün katili olmuştur”

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi “45 yıl içerisinde PKK ve HDP, 5 milyon Kürt'ün katili olmuştur”

– Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 952 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyarette bulundu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 952 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Sayan, ailelerin 952 gündür evlatlarını terör örgütü PKK'dan ve vasıta olan HDP'den beklediğini söyledi. 282 ailenin oturma eylemini gerçekleştirdiğini belirten Sayan, "Ben de Kürdüm. Bu, bir Kürt ve Kürtleri koruma meselesi değildir. Bu, terör örgütünün Kürtleri başka ülkelerin kiralık askeri yapmak için uğraştıkları ve 45 yıldır Kürtlere soykırım uyguluyorlar. 45 yıl içerisinde cezaevine giren, dağlara kaçırılan ve dağlarda öldürülen Kürtleri sayarsak bunların aile olduklarını hesaplarsak PKK ve HDP, 5 milyon Kürt'ün katili olmuştur. Dolayısıyla bunu bertaraf etmek lazım. Biz, Kürt çocuklarının beyaz önlük giyip doktor olmalarını isterken, onlar beyaz kefen giyip mezara girmelerini istiyor. Biz, Kürt çocuklarının siyah elbise giyip cezaevine girmemesini ve siyah cübbe giyip avukat olmasını isterken, onlar siyah elbiseyle cezaevine girmesini istiyor. Anneleri perişan etmişler, yuvaları yıkmışlar, bütün Kürtleri ve ülkeyi perişan etmişler" dedi.

“Kürtler, terör örgütü PKK'dan kurtulacaktır”
Geçen yıl söz vermesine rağmen sağlık problemlerinden dolayı anneleri ziyarete gelemediğini hatırlatan Sayan, "19 Mayıs'ta Diyarbakır annelerinin huzurunda olacağız. Ellerinden, ayaklarından öpmek ve acılarını paylaşmak için yanlarında olacağız. Türkiye'nin her yerindeki gençleri yürüyerek Diyarbakır'a çağırıyorum. Diyarbakır'da kardeşlik ve özgürlük yükselecektir. Türkiye'nin birliği ve beraberliği bu kadim topraklarda başkalarının taşeronu olan örgütlerin üzerinden değil, bu halkı seven, bu milleti destekleyen gençlerin omuzunda yükselecektir. Birlikte Türkiye'yiz. Anneleri ziyaret etmeyenleri de buradan kınıyorum. Her gün başka bir kurumun önüne giden liderler her gün Diyarbakır annelerinin önüne gelirlerse, ellerini öpmeye çalışırlarsa bu ülkeye büyük hizmet edeceklerdir. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın bu annelere sahip çıktığı kadar, onlar bu anneleri bırak sahiplenmeyi yanlarına uğrayıp hal ve hatırlarını sorarlarsa bütün Türkiye mutlu olacaktır. Bu annelerin acısı duyarsız insanları yakacaktır ve hepimizi yerinden oynatacaktır. Öbür dünyada da sorumlu olacağız. Buradaki kadim yürüyüş ve oturma eylemi başarıyla neticelenecektir. Kürtler, terör örgütü PKK'dan kurtulacaktır. 'Kürtlerin temsilcisiyim' diyen HDP'nin de temsilcisi olmadığını hep birlikte göreceğiz. Kürtlerin temsilcisi biziz. Biriz, kardeşiz, beraberiz, bu ülke hepimizin ve birlikte Türkiye'yiz" diye konuştu.
Ağrı Belediye Başkanı Sayan’ın ailelere ziyaretine Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve AK Partili yöneticiler eşlik etti.
HDP il binası önünde bulunan ailelerle tek tek görüşen Sayan, annelerin elini öperek onlara beyaz gül hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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