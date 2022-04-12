Diyarbakır’da fatura tahsilatında usulsüzlük operasyonu: 16 gözaltı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdare (DİSKİ) Genel Müdürlüğünde fatura tahsilatında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle şüpheli 16 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, DİSKİ’de tahsilat bürosunda çalışanların fatura tahsilatlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki sorgulaması devam ettiği kaydedildi.

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