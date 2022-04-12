Diyarbakır’da Mart ayı kaza bilançosu: 417 kazada 1 kişi öldü, 308 kişi yaralandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır’da Mart ayı kaza bilançosunda 417 kazada 1 kişi öldü, 308 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre, Diyarbakır'da, Mart ayı içerisindeki kaza bilançosu paylaşıldı. 417 kazada, 308 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Kazaların 186’sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 231'i ise maddi hasarlı olduğu açıklandı.



“Son 3 ayda bin 218 kaza, 827 yaralı, 2 ölü”

Öte yandan, Ocak, Şubat ve Mart aylarında meydana gelen trafik kazaları korkuttu. Bin 218 kazada 827 kişi yaralanırken, 2 kişi öldü. Kazaların 495’i ölümlü ve yaralamalı olurken, 723’ü ise maddi hasarlı kaza olarak meydana geldiği belirtildi.



Kazalar, sürücü hatalarından

Sürücü hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde, trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise, araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak ifade edildi.

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