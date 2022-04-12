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Evlat hasreti çeken çift, 7 yıl aradan sonra Diyarbakır’da müjdeli haberi aldı

İHA

Evlat hasreti çeken çift, 7 yıl aradan sonra Diyarbakır’da müjdeli haberi aldı

Şanlıurfa’da yaşayan HaticeOrhan Urmat çiftinin 7 yıllık bebek hasreti, Diyarbakır’da yapılan 4’lü kombine tedavi ile gebelikle sonuçlandı.
Şanlıurfa’da yaşayan 32 yaşındaki Hatice ve Orhan Urmat çifti, 7 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Doğal yoldan evlat sahibi olamayan çift, birçok klinikte 3 defa tüp bebek 2 defa ise aşılama başarısızlığı nedeniyle umutsuzluğa kapıldı. Çift, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’a gelerek Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Detaylı inceleme sonrası rahim çizme, ameliyatı sonrası fitoterapi, PRP ve akupunktur ile 4’lü kombine tamamlandı. Test günü müjdeyi alan Urmat çifti, şimdilerde bebeklerini kucağına alacakları günü iple çekiyor. Çift, bebeklerinin kalp atışlarını duyarak mutluluk gözyaşı döktü.

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