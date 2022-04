Başkan Beşikci, ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Ramazan ayının başından itibaren Aziziye, Gürdoğan ve Şehitlik Mahallesi'nde ikamet eden aileleri ziyaret eden Başkan Beşikci, ihtiyaç sahibi aileleri sık sık ziyaret ettiklerini belirtti. Başkan Beşikci, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve kaynaşma ayıdır. Ramazan'ın bereketini hemşerilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Her fırsatta onları ziyaret ederek, istek ve önerilerini dinliyor, en kısa sürede sorularına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın refahının, huzurunun ve ihtiyaçlarının karşılanarak mutluluğunun sağlanmasıdır. Bu amaçla "Yanıbaşınızdayız" Projemiz çerçevesinde Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolilerimizi ve her vatandaşımıza aylık et yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. YESMEK Projemiz ile de Aşçılık kursumuzda ürettiğimiz sıcak yemeklerimizi iftar saatinde hemşerilerimizin evlerine ulaştırıyoruz. Bizleri büyük bir içtenlik ve samimiyetle karşılayan değerli vatandaşlarımızın Ramazanı Şerif’ini en içten dileklerimle kutluyorum. Bundan sonra da ziyaretlerimizi sürdürüp, vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.