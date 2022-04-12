Dicle Elektrik gençleri kariyer fırsatlarıyla buluşturdu

Dicle Elektrik’in sponsorluğunda Girişim Enerji ve Teknoloji Kulübü tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Girişimcilik, Kariyer ve Gençlik Zirvesi (GET’2022) üniversiteli öğrencileri iş dünyasıyla buluşturdu.

Dicle Elektrik sponsorluğundaki zirve, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kadir Turan, Prof. Dr. Ezeli Azarkan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra iş insanları katıldı. Zirvede iki gün boyunca uzman girişimciler, girişimcilik ve kariyer planlaması gibi konularda bilgi ve tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaştı.

Zirve sonrası açıklama yapan Genel Müdür Yaşar Arvas, bölgenin en büyük ekonomik gücü olan Dicle Elektrik’in, bugün itibarıyla 8 binin üzerindeki insan kaynağının çok büyük bir bölümünün hizmet bölgesinden geldiğinin söyledi. Bölgenin altyapısına yaptıkları yatırımdan daha fazlasını, bölgenin insan kaynağına yaptıklarını aktaran Arvas, “Çünkü buranın şirketiyiz, çalışanlarımızın çok büyük bir kısmı da buranın insanlarıdır. Bu çerçevede, en önde gelen paydaşlarımızdan gelen Kariyer Günleri’ni desteklemek bizim açımızdan çok önemliydi. Bundan sonra da bu etkinlikleri desteklemeye, bizzat katılarak tecrübelerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra iş insanları ve akademisyenler de ilgi gösterdi. Zirvenin ilk gününde Dicle Elektrik’ten işe alım yöneticisi Abdülbari Aslan, “Kariyer” konulu sunum yaptı. Dicle Elektrik ve bağlı olduğu Eksim Holding’i tanıtarak sunumuna başlayan Aslan, gençlerin nasıl kariyer planlaması yapması gerektiğini anlattı. Aslan, iş başvurusu ve staj gibi konularda da üniversiteli gençleri bilgilendirdi.

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