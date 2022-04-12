DİSKİ, Ergani’de açıkta akan kanalizasyon sorununu giderdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Ergani ilçesinde 4 mahallede açıkta akan kanalizasyon sorununu yaptığı çalışmayla giderdi.

Diski Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara başta içme suyu olmak üzere, altyapı konularında daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Ergani’ye bağlı Bagür, Fevzi Çakmak, İstasyon ve Şirinevler Mahalle sınırları içerisinde yer alan kanalizasyon şebekesinde oluşan çökmeler nedeniyle açıkta akan arızalı 915 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının geçtiği betonarmeleri yeniledi.

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi yapımı tamamlanan kanalizasyon hattını yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Oluşan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırmak için DİSKİ’nin, ilk etapta alanda teknik çalışma yürüttüğünü dile getiren Tutşi, açıkta akan kanalizasyonun hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit etmesi nedeniyle var olan sorunu kısa sürede giderdiklerini söyledi.

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