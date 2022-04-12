Diyarbakır 3 milyon 300 bin çiçekle rengarenk

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği birbirinden farklı 3 milyon 300 bin çiçeği toprakla buluşturarak kenti çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, her mevsim park, bulvar, cadde, refüj ve kaldırımları farklı renkteki mevsimlik çiçeklerle süslemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kendi tesislerinde ürettiği ve toprakla buluşturduğu 3 milyon 300 bin mevsimlik çiçek, 200 bin lale ve sümbülün dikildiği kent adeta çiçek açtı.

Yazlık çiçekler için çalışmalarına devam Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı üretimi tamamlanan 650 bin kadife, 650 binZinya, 700 bin petunya, 40 bin horozibiği,50 bin vapur dumanı ve 40 bin Gazanya türündeki çiçekler Mayıs ayının ikinci yarısı toprakla buluşturacak. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından üretilen çiçekler, satın alma maliyetinin yüzde 30’una tekabül etti.

Ekipler, kış sezonunda ise 600 bin süs lahanası, 600 bin hercai menekşe, 160 bin lale ve 40 bin sümbül dikmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.