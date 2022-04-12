Diyarbakır’da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 gözaltı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5 Nisan'da meydana gelen saldırı sonrası kısa sürede şüphelileri tespit eden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakaladı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, şüphelilerden M.K. ve B.K. olayda kullandıkları değerlendirilen silahlarıyla birlikte bugün teslim oldukları bildirildi.

Olaya ilişkin başka şüphelilerin olduğu değerlendirilmesiyle polis ekiplerinin çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

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