Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı

Burak EMEK-Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir camii inşaatının iskelesinde meydana gelen çökmede 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1142'nci Sokak'ta bulunan bir cami inşaatında meydana geldi. İddiaya göre caminin kubbesine beton dökümü sırasında inşaatın iskelesi çöktü. Çökmeyle birlikte 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA
2022-04-13 11:01:05
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