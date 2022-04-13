Diyarbakır’da cami kubbesinin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde cami kubbesinin çökmesi sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Camide meydan gelen göçük anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1144. sokakta inşaatı devam eden Hacı Baki Çelik Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikserinin beton boşaltması sonucu basınç nedeniyle caminin kubbesinde çökme meydana geldi. Çökme sonucu 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilerin kubbenin üzerindeyken çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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