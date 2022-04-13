Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bağlar ilçesinde bir cami inşaatının kubbesinin iskelesinde beton dökümü sırasında meydana gelen, 1'i ağır 6 işçinin yaralandığı çökme anına iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kubbenin üzerindeki işçiler düşerken, 1 işçi ise son anda kolona tutunarak kurtuluyor. (DHA)

Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-04-13 12:00:12



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