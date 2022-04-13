Bağlar Belediyesi’nin ücretsiz kütüphanesine yoğun ilgi

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi’nce 2019 yılında revize edilerek ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunulan kütüphane, pandemi etkisinin azalmasından sonra ilgi gördü.

Üç yıl önce Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleri ve talimatlarıyla yenilenerek modern teknik imkanlarla donatılan Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki kütüphane, pandeminin etkilerinin azalmasından sonra gençler tarafından yoğun ilgi gördü. 20192021 yılları arasında 15 bin 870 kişi tarafından ziyaret edilen kütüphanede bu sayı 2022 yılının ilk üç ayında 4 bin 649 olarak gerçekleşti. Çoğunluğu üniversite adaylarından oluşan öğrenciler, ders çalışmanın yanı sıra etüt ve kitap okuma imkanlarından da yararlanıyor.

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