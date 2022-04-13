DİSKİ Bismil’de içme suyu borusundaki arızayı giderdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ), Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde elektrik kesintisine bağlı olarak içme suyu borusunda meydana gelen çatlağı onardı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü kent merkezi ve 13 ilçede kaliteli altyapı ve içme suyu hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bismil’in Şentepe, Tekel, Esentepe ve Seyrantepe mahallelerine su sağlayan çelik boruda akşam saatlerinde oluşan arızaya müdahale eden ekipler, sabaha karşı arızayı onararak vatandaşın mağduriyet yaşamasının önüne geçti. Sabah saatlerinde giderilen arızayla birlikte Bismil ilçesinin 3 mahallesine yeniden içme suyu verilmeye başlandı.

Arızanın meydana geldiği saatten itibaren çalışmanın başında duran DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, personelden bilgi aldı. Vatandaşların başta içme suyu olmak üzere kanalizasyon ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için meydana gelen en küçük arızaya bile büyük bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Tutşi, DİSKİ’nin ayrıca bu tarz problemlerin yaşanmaması için de sürekli çözüm ürettiğini söyledi.

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