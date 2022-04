Ramazan coşkusu gezici otobüsle Diyarbakır sokaklarında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Ramazan Baharı” mottosuyla düzenlediği birbirinden farklı etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde her gün birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra her akşam 20:00 22:00 saatleri arasında ‘Gezici Ramazan Otobüsü’ ile de kentin cadde ve sokaklarında Karagöz Hacivat, Nasrettin hoca, meddah, palyaço, çocuk ilahileri ve çeşitli maskotların yer aldığı etkinliklerle vatandaşlara keyifli vakitler yaşatılıyor.

Gezici Ramazan Otobüsü, ramazan ayı boyunca her akşam 20.00 22.00 saatleri arasında dört merkez ilçeyi gezerek vatandaşlara ücretsiz ramazan etkinlikleri sunmaya devam edeceği belirtildi.

