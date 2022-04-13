Diyarbakır’da yapılan sosyal deneyde insanlık ölmemiş dedirten görüntüler ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Furkan Atlı, Diyarbakırlıların misafirperverliğini göstermek için sosyal deney yaptı. Vatandaşlara, ‘Konya'dan geldim, buraların yabancısıyım, 7,5 liram var nerede iftar yapabilirim’ diye sordu. İftar yapmak için yardım isteyen Atlı'nın iletişim kurduğu hiç kimse geri çevirmedi.

Sosyal medya fenomeni Furkan Atlı, Diyarbakırlıların misafirperverliğini göstermek için Sur ilçesinde sosyal deney videosu çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Atlı, Diyarbakır sokaklarında 10 kişiye parasının az olduğunu, iftarını nerede açacağını sordu. Aldığı cevaplar ise Diyarbakır'ın misafirperverliğini bir kez daha kanıtladı. Kimi evine davet etti, kimi para verdi, kimisi ise lokantaya götürmek istedi. Paylaşılan videoya birçok yerden beğeni ve yorum yağdı.



“Sosyal deney çekerken doğu ve batı kardeşliğine şahit olduk”

Sosyal deneyi çeken ve vatandaşlara sorular soran Atlı, amaçlarının Diyarbakır halkının ne kadar misafirperver ve yardımsever olduğunu tüm Türkiye’ye göstermek olduğunu söyledi. İnsanlara, 7,5 liram var nerede iftar yapabilirim?’ diye soru yönelttiğini aktaran Atlı, “Tabi insanlar, 7,5 lira paramızın olduğunu duyunca, kimisi evine davet etti. Kimisi ise bizlere yemek ısmarlamak istedi. Misafirperverlikten ötesinde bizleri karşıladılar. Bazıları da bizleri yemek için zorla çekip götürmek istedi. Sosyal deney olduğumuzu söylesek bile yine de bizi davet ediyorlardı. Bu deneyin çekmemizdeki amaç, Diyarbakır halkının ne kadar misafirperver, ne kadar yardımsever olduğunu tüm Türkiye’ye göstermekti. Burada doğu batı kardeşliğini de sosyal deneyde gördük. Türkiye’nin farklı kentlerinde de böylesi videolar yaptığımızda ve doğulu olduğumu söylediğimde yine aynı cevaplarla karşı karşıya geldim. Sosyal deney çektiğimiz batı illerde de bizleri asla geri çevirmediler. Buranın ya da oranın halkı fark etmez her türlü yardım edildiğini gördük” dedi.



“Bu tür sosyal deney videoları insanların içini ısıtıyor”

Sosyal deney videosunda Atlı tarafından kendisinden yardım istenilen Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Mehmet Değer, yaşadığı o anı anlattı. O gün bir yakınının vefat ettiğini ve acelesi olduğu için Atlı ile pek ilgilenemediğini ifade eden Değer, “Biraz içim buruk yanından ayrıldım. Çünkü o esnada istedim ki, onu alıp geleyim. Bizim burada Saraykapıda bir ciğercimiz var, herkes tarafından bilinen bir yerdir. O esnada ona telefonumu verdim ve kendisine bana çağrı atmasını istedim. Dönüşte de kendisini alır birlikte iftarımızı açardık. Bu tür sosyal deney videoları insanların içini ısıtıyor. Keşke bunlar farklı şehirlerimizde de olsa. Diyarbakırlı olduğumdan dolayı söylemiyorum. Diyarbakır’da, bu kadim şehirde bugün hangi kapıyı çalarsanız yüzde 90’ı kapısını size açar ve sizin evinizdir derler. Bu sadece bana mahsus olan bir şey değil” diye konuştu.

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