Ceylan Karavil Park’ta Ramazan programı başladı

Ceylan ve Karavil grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetim Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'nin yönetimi, Ramazan ayında ziyaretçilerine özel etkinliklerle unutulmaz bir Ramazan yaşama fırsatı sunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM’de benzersiz etkinlikler iftar saatinden önce başlıyor. İftardan sonra da Ramazan coşkusunun devam ediyor. Geleneksel Ramazan günlerinin zengin kültüründen yola çıkan Ceylan Karavil Park, bu özel ayın bereketi ve neşesini, her yaşa uygun olarak hazırlanmış bir programla sürdürüyor. Her cuma, cumartesi, pazar günleri aralarında tasavvuf müziği konseri, geleneksel animasyon, fasıl, Hacivat ve Karagöz gösterisi, semazenler gibi programlar yer alıyor. AVM’de geleneksel ve özel olarak hazırlanmış Ramazan dekorları, fotoğraf çekim alanlarıyla, alışveriş merkezine giden bütün ziyaretçilere kendilerini o eski Ramazanların büyülü atmosferinde hissetmelerini sağlıyor.

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