Komşu esnaf arasında silahlı park kavgası: 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

Diyarbakır’da iki komşu esnaf arasında park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Sur ilçesi Karaçalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırdavatçı olan iki komşu esnaf, iş yerlerinin önünde park halinde olan araçlarla ilgili tartıştı. Tartışmanın alevlenesiyle olay kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olayda yaralanan 7 kişiye ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti.

Tedavi altına alınan yaralılardan birisinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. 6 yaralının tedavileri devam ederken 3'ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Mahalle ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.