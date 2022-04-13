Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

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Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi´nde, komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan, tarafların yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada yaralanan K.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2'si ağır 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. (DHA)Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-13 18:17:04



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