Diyarbakır’da kuyumcudaki silahlı yaralamada 3 tutuklama

Diyarbakır’da kuyumcuda meydana gelen silahlı yaralama olayında tespit edilen 3 şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Nisan’da Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda gerçekleşen “Nitelikli Yağma olayının” aydınlatılmasına yönelik yaptıkları hassas çalışma neticesinde iki şüphelinin beyaz renkli bir araç ile olay yerine yakın bir alanda indikleri tespit edildi. Elinde silah ve bıçak olan şüphelilerin kuyumcuya girecekleri sırada iş yeri sahibi tarafından fark edildikleri, iş yeri sahibi Z.A.’nın belindeki silahını çıkardığı sırada şüphelilerden M.D.’nin müşteki Z.A.'ya doğru bir kez ateş ettiği ve işyerine girmeden diğer şüpheli B.B. ile beraber geldiği istikamete doğru gittikleri ve daha önce kendilerini bırakan beyaz araca binerek kaçtıklarını tespit edildiği belirtildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı kamera çalışmaları neticesinde, olay öncesi ve sonrasında kullandıkları iki araç ve 3 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla suç aletleri ile birlikte yakalandı. Şüphelilerin bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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