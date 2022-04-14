Yenişehir Belediyesi’nin ‘YESMEK' kurslarında eğitimler devam ediyor ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün istihdamın arttırılması amacıyla ‘’Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım’’ sloganıyla başlatmış olduğu Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) devam ediyor.

YESMEK kursları ile öğrenmeyi seven, sorumluluk sahibi gençleri yetiştirerek istihdama katkı sağlayacaklarını belirten Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ’Türkiye’ye ve vatandaşlara yatırım yapabilmenin en etkili yolunun gençleri eğiterek istihdama katkı sağlamak olduğunu düşündüklerini söyledi. Beşikci, “Bu amaçla başlatmış olduğumuz Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda (YESMEK) 800 gencimiz ve orta yaştaki vatandaşımız İstihdam ve Kariyer Merkezimizde eğitim almaktadır. Eğitimlerimizle bilimsel düşünen, üretken, sorgulayan ve nitelikli eğitim almış bireyler yetiştirerek yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş olacağız. Merkezimizdeki YESMEK kurslarımızda görevli eğitmenlerimiz aracılığıyla ilçemizde her sene binlerce vatandaşımızın farklı alanlarda eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlamak, ilçemizdeki iş gücü piyasası için nitelikli çalışan yetiştirmek, işsizlik sorununu minimize etmek, merkezimizde vereceğimiz nitelikli eğitimler sonucunda başarılı olan kursiyerlerimizin istihdamlarının gerçekleştirilebilmesi adına iş insanları ile buluşabilecekleri Kariyer Günleri Etkinlikleri düzenlemeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

Öte yandan Başkan Beşikci, YESMEK başvurularının hala devam ettiğini hatırlattı.

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