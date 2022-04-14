Nisan ayında Diyarbakır’daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi

Diyarbakır’ın vazgeçilmez içeceği olan meyan şerbeti sabahın erken saatlerinde yapılıp iftara birkaç saat kala tezgahlarda yerini alıyor. Sur ilçesinde 35 yıldır meyan şerbeti satışını yapan Yılmaz Pala, "Ramazan ayında sofralarda meyan şerbeti olmazsa olmazlardan. Fakat bu yıl havalar soğuk olduğundan satışlarda düşüş görüldü" dedi.

Her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda satılan meyan şerbeti, bu yılda satışa çıkarttırılarak yerini aldı. Sur ilçesinde 35 yıldır meyan şerbeti satıcılığı yapan Yılmaz Pala (46), Ramazan ayında sofralarda meyan şerbeti olmazsa olmazlardan olduğunu dile getirdi. Önceki yıllarda havaların sıcak olmasından kaynaklı daha çok satış yaptıklarını anımsatan Pala, “Bu yıl hava soğuk, daha önce 6 veya 7 leğen şerbet yapıyorduk. Fakat bu yıl hava biraz soğuk olduğu için günde iki leğen bu da 150 ila 200 litreye denk geliyor, onu satabiliyoruz” dedi.



“Açken faydası daha çoktur”

Meyan kökü şerbetinin faydalarını da anlatan Pala, “Meyan kökü şerbeti genel de açken içilmesi mide ve böbrek taşları için çok iyidir. Ramazan ayında satışların olması insanların oruçlarını iftar saatinde meyan kökü şerbetiyle açmasından kaynaklıdır. Bu yüzden çok şahit olmuşum böbrek taşlarını bile düşürmekte işe yaradığını gördüm” şeklinde konuştu.

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