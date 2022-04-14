Tutşi Silvan içme Suyu Tünel Terfi İstasyonu’nu denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Silvan İçme Suyu Tünel Terfi İstasyonu’nda incelemelerde bulundu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla kent genelinde yürütülen içme suyu, kanalizasyon çalışmalarını ve kuruma ait tesislerde denetimlerini sürdürüyor. Silvan ilçesine 7 gün 24 saat kesintisiz içme suyu sağlayan Silvan içme Suyu Tünel Terfi İstasyonu’nda incelemelerde bulunan Tutşi, personelden bilgi aldı.

“SCADA ve içme suyu şebekeleri Türkiye’de örnek model niteliğinde”

Yüksek Mahallesi tünel ağzı kapitaj ve terfi istasyonunun saniyede 220 litre suyu alarak ilçenin şebekelerine bıraktığını belirten Tutşi, terfi istasyonunun SCADA sistemine entegre olduğunu, klorlama ve kontrollerin otomatik olarak bilgisayar üzerinden takip edildiğini ifade etti. Tutşi, Silvan ilçesinde inşa ettikleri içme suyu şebeke hatları ile SCADA sisteminin Türkiye’de örnek model olduğuna dikkat çekti.

Silvan’da, DİSKİ’nin su numunelerini günlük, haftalık ve aylık alarak analizler gerçekleştirdiğini vurgulayan Tutşi, başta temizlik olmak üzere tesisin bakım ve onarımlarının düzenli bir şekilde yapıldığını söyledi. DİSKİ’nin en temel motivasyonunun yerleşim yerlerine 24 saat kesintisiz ve çeşmeden içilebilir su sağlamak olduğunu dile getiren Tutşi, Silvan’a hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

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