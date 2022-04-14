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Evlat nöbetindeki anneden kızına: Yeter artık geri dön

DHA

Evlat nöbetindeki anneden kızına: Yeter artık geri dön


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, "Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Aysun, eğer beni görüyorsan, yeter artık geri dön. Senin dönmeni istiyoruz" dedi. 
Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 282 ailenin 955 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Diyarbakır'da 2015'te terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan kızı Aysun için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Aydan Arslan, evladını çok özlediğini söyledi.
Arslan, "Yaklaşık 3 yıldır eylemimi sürdürüyorum. Aysun´um gelmeden ben buradan kalkmayacağım. Benim kızımın suçu ve günahı neydi? Benim suçum günahım ne? Benim kızımı benden almış, dağa götürmüşler. Yazık günah değil mi bu annelere ve babalara? Artık evlatlarımızı versinler, biz evlatlarımız için buradayız. Evlatlarımızı almadan da buradan kalkmayacağız. Aysun eğer beni görüyorsan yavrum, yeter artık geri dön. Senin dönmeni istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-04-14 12:59:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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