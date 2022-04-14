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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik’ten kesinti ödemeleri için başvuru çağrısı

İHA

Dicle Elektrik’ten kesinti ödemeleri için başvuru çağrısı

Dicle Elektrik yaşanan kesintilerden dolayı tazminat hakkı kazanan abonelerine çağrıda bulunarak, ödemelerin gerçekleşebilmesi için web sitesi üzerinden veya müşteri hizmetleri merkezleri üzerinden başvurmaları gerektiğini duyurdu.
Dicle Elektrik hizmet bölgesinde yaşanan kesintilerden dolayı tazminat hakkı kazanan abonelerine ödeme yapılabilmesi için başvuru çağrısında bulundu. Dicle Elektrik tarafından yapılan duyuruda, konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı Elektrik Piyasası’nda Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’ne dikkat çekildi.
Şirket açıklamasında, yürürlükte olan mevzuat gereğince tazminat bedellerinin defaten ödenmesi hükmü bulunduğu belirtilerek, uzun süreli kesinti tazminatına hak kazanan abonelere takip eden ay içinde, yıllık kesinti tazminatına hak kazanan aboneler için de takip eden yılın nisan ayına kadar bilgilendirme amacıyla SMS gönderildiği ifade edildi. Cep telefonu bulunmayan abonelere ise yazılı bildirim yapıldığı belirtildi.
Verilen bilgiye göre, daha önce yürürlükte olan mevzuatta abonelerin faturalarından mahsup yapılabilen tazminatların, yeni mevzuatta defaten ödeme zorunluluğu olduğundan abonelerin en kısa sürede başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.
Aboneler, SMS ile gelen bilgilendirme metinlerindeki linki takip ederek başvuru ekranına erişebiliyor. Abone tarafından girilen bilgilerin doğruluğu sistemde teyit edildikten sonra ödeme işlemleri tamamlandığı ifade edildi.

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