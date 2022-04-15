Kamera görüntülerinden yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamera görüntülerinden yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı

DHA

Kamera görüntülerinden yakalanan hırsızlık şüphelisi 7 kişi tutuklandı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da bahçenin demir çitlerini kesip girdikleri kamu kurumundan inşaat malzemesi çalan 8 şüpheliyi polis, 100 saatin üzerinde kamera kaydı izleyerek yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7´si tutuklandı.
Olay, 7 Nisan'da Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi´nde meydana geldi. Gece saatlerinde gelen kişiler, bahçenin demir çitlerini kesip kamu kurumuna girdi. İçerideki inşaat malzemelerini alan şüpheliler, getirdikleri sepetli motosiklete yükleyerek bölgeden ayrıldı. Sabah olayı fark edip güvenlik kameralarından hırsızlığı tespit eden kurum çalışanları durumu polise bildirdi. 
20 KAMERADA 100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ
İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kaçış güzergahında 15 kilometrelik alandaki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Sistemi Yönetimi (KGYS) kameralarından 100 saatlik görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin M.K., Ü.K., U.K., A.T., A.E. M.K., Y.B. ve C.A.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7´si tutuklandı, C.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-15 11:15:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu 105 kişi hakkında gözaltı kararı, 66 kişi Diyarbakır’da yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu 105 kişi ...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “Türkiye’nin en huzurlu ve güvenilir şehirlerinden birinde yaşıyoruz” Vali Münir Karaloğlu, şehit ve gazi aileleriyle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Karaloğlu: “Türkiye’nin en huzurlu ...
Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 6 ilde terör operasyonu: 105 ...
Diyarbakır'da yasadışı bahis uygulaması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yasadışı bahis uygulaması
Çermik’te sera ve ahırları zarar gören çiftçilere destek
YEREL HABERLER Çermik’te sera ve ahırları zarar gören çiftçilere ...
Dicle Elektrik’ten kesinti ödemeleri için başvuru çağrısı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten kesinti ödemeleri için başvuru ...
Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Silvan'da Atatürk'ün ilçeye gelişinin yıldönümü ...
Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır OSB'de seçim heyecanı başladı
Diyarbakır takımlarından BAL Ligi statüsüyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Diyarbakır takımlarından BAL Ligi statüsüyle ilgili ...
Ailelerin evlat nöbeti 955'nci gününde
YEREL HABERLER Ailelerin evlat nöbeti 955'nci gününde
Modacı Dalmış: “Rusya Ukrayna savaşı moda dünyasını olumsuz etkiledi”
YEREL HABERLER Modacı Dalmış: “Rusya Ukrayna savaşı moda dünyasını ...
Evlat nöbetindeki anneden kızına: Yeter artık geri dön
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anneden kızına: Yeter artık geri ...
Tutşi Silvan içme Suyu Tünel Terfi İstasyonu’nu denetledi
YEREL HABERLER Tutşi Silvan içme Suyu Tünel Terfi İstasyonu’nu ...
Nisan ayında Diyarbakır’daki soğuk hava meyan kökü şerbeti satışlarını etkiledi
YEREL HABERLER Nisan ayında Diyarbakır’daki soğuk hava meyan kökü ...
Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla 'orijinal' yazıp, piyasa sürmüşler
YEREL HABERLER Yan sanayi otomobil parçalarını lazer cihazıyla ...
Başkan Beyoğlu evlat nöbetindeki ailelerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu evlat nöbetindeki ailelerle iftarda ...
Yenişehir Belediyesi’nin ‘YESMEK' kurslarında eğitimler devam ediyor ediyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi’nin ‘YESMEK' kurslarında ...
2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı esnafın park kavgası kamerada
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı esnafın park ...
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü park kavgasında 11 ...
Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor sezon finaline hazırlanıyor
Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı çalındı
YEREL HABERLER Köylere hizmet veren sulama kanalının 50 demir kapısı ...
Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat arttı
YEREL HABERLER Tatlı satışlarında Ramazan bereketi, satışlar iki kat ...
Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vuran 3 şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Kuyumcuya girip, iş yeri ortağını göğsünden vuran 3 ...
Diyarbakır’da kuyumcudaki silahlı yaralamada 3 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kuyumcudaki silahlı yaralamada 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.