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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da hırsızlar caminin ses sistemini çaldı

İHA

Diyarbakır’da hırsızlar caminin ses sistemini çaldı

– Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kişi veya kişiler, 500 Evler Cami’sinden ses sitemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karıştı.
Olay, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1012. Sokak Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan 500 Evler Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün iftar ezanının okunması sonrası camiye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kimsenin olmadığı vakitte içeri girerek ses sisteminin olduğu odaya yöneldiler. Kapıyı açamayan hırsızlar bu sırada ses sisteminin olduğu odanın camını kırıp içeri girdi. Bir süre içeride oyalanan hırsızlar, 2 adet ses sitemi için kullanılan anfi, 2 adet aydınlatma için kullanılan piknik tüpü ve elektrik süpürgesini ağır olduğu için alamadıklarından kaynaklı 20 metre kablosunu kesip alıp kayıplara karıştı.
İftarını açtıktan sonra camiye gelen müezzin Ali Yıldız (48), ses siteminin olduğu odaya girince camlarının kırık olduğunu ve ses sistemlerinin yerinde olmadığını görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi alıp çevrede bulunan güvenlik kameralarına olayın yansıyıp yansımadığına ilişkin çalışma başlattı.

“Sesimizi yükselterek ezanı okuyabildik”
17 yıllık cami müezzini Ali Yıldız, “Akşam ezanı okunmasıyla birlikte biz o sırada iftardaydık. Akşam ezanından sonra saat 19.00 ile 19.30 sıralarında olay olmuş. 19.30’dan sonra buraya geldiğimde imam odasının içerisine bakan cam kırık, pencere açılmış ve şu anda emanet olarak getirdiğimiz cihazlardan 2 adet anfi, 2 adet aydınlatma için kullandığımız piknik tüpü ile elektrikli halı süpürme makinasına ait 20 metreye yakın kablonun kesilme suretiyle olmadığını gördüm. Cihazların olmamasından kaynaklı olarak teravih namazı, yatsı ezanı ile sahur için imsak ezanını okuyamadık. Kendi imkanlarımızla sesimizi yükselterek ezanı okuyabildik” dedi.

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