2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı esnafın park kavgasına 6 tutuklama



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde, komşu iki esnaf arasında park yeri konusunda çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı sopalı ve silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 13 Nisan´da akşam saatlerinde DiyarbakırSilvan karayolu üzerinde kırsal Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve komşu olan iki esnaf arasında, iddiaya göre iş yerinin önündeki iş makinesinin park yeri konusunda tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılmasıyla tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılardan M.Ö. ve K.Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavga anını gören güvenlik kameralarından, olaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6´sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Hastanedeki 2'si ağır 5 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-15 18:44:00



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