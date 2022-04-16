Evlat nöbetinde aile sayısı, 283 oldu

Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 957 gündür evlat nöbeti tutan aile sayısı, 7 yıl önce 19 yaşındayken dağa götürülen oğlu Şeyhmus için gelen Seniha Kurt ile birlikte 283'e yükseldi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 957 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, Diyarbakır´da 2015'te kaçırılan Şeyhmus Kurt için gelen Seniha Kurt ile 283'e çıktı. Evlat nöbeti tutan aileler tarafından karşılanan Kurt, "Oğlum için buraya geldim. Neredeysen gel, baban kahrından öldü. Oğlum 7 yıldır kayıp, onu nereye götürdülerse getirsinler. Oğlumu HDP kandırdı. Ben oğlumu istiyorum. Öğrenciydi, okula gidiyordu. Oğlum doktor veya mühendis olacaktı. Babası kanser oldu ve öldü, babasız kaldık. Ben anneyim, 7 yıldır ciğerim yanıyor, ben de hasta oldum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN
2022-04-16 13:09:44
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