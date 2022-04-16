DİSKİ Silvan sondaj kuyularının elektrik aksamlarını yeniledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Silvan ilçesinde farklı adreslerde yer alan ve kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınan sondaj kuyularının elektrik aksamlarını yeniledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelere içme suyu ulaştırmak amacıyla çalışmalarına 7/24 aralıksız devam ediyor. Silvan’da kimliği belirsiz kişiler tarafından DİSKİ’ye ait 3 sondaj kuyularının elektrik aksamlarından besleme kabloları, trafo, pano ve şebeke entegre bağlantıları çalındı. DİSKİ, Silvan içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için olayın ardından harekete geçerek çalışma başlattı. Çalışmalar çercevesinde 3 kuyunun elektrik aksamları yenilendi. Ekipler, ayrıca sondaj kuyularını çitlerle koruma altına aldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Silvan ilçesine yeniden 24 saat esaslı içme suyu verilmeye başlandı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, 3 sondaj kuyusunda yürütülen çalışmaları denetleyerek personelden bilgi aldı. Silvan’da 6 adet sondaj kuyularının bulunduğunu ve bu kuyuların saniyede ilçenin şebekelerine 180 litre içme suyu bıraktığını belirten Tutşi, yaşanan olayın ardından 3 sondaj kuyusunda maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, “Kimliği belirsiz kişilerin yaptığı olayın cezasını tüm Silvan çekiyor. Enerji nakil hatlarını onarmak için belirli bir müddet 7/24 kesintisiz su sağladığımız ilçede mecburi kesintiye gitmek zorunda kalıyoruz. Çalınan malzemelerden dolayı Silvan’da yaşayan vatandaşlar mağdur oluyor. DİSKİ sorumlu olduğu 15 bin 272 kilometrekarede yaşayan herkesindir. DİSKİ ait olan tüm yapı ve malzemeler herkesin ortak malıdır. Vatandaşlardan isteğimiz kendilerinin olan bu yapı ve malzemelere sahip çıkmalarıdır. Vatandaşlarımız şüpheli durumlarda Alo 153’ü arayıp bildirimde bulunsunlar” dedi.

Yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek için bir sondaj kuyusunun elektrik aksamlarını DİSKİ Silvan Şube Müdürlüğü bahçesine taşıdıklarını kaydeden Tutşi, hırsızlık olayı ile ilgili yasal işlemlerin başlatılması için başvuruda bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.