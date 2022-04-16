Diyarbakır´da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı minibüste 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çınar Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DiyarbakırMardin yolunda uygulama yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları minibüsü detaylı arama için yol kenarına aldı. Minibüs içinde arama yapan ekipler, 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirdi. Ekipler, kaçak çayı muhafaza altına alırken, 1 kişiyi de gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-04-16 13:33:47



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