HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 283 oldu Evlat nöbetine katılan anneden en acı çağrı, “Oğlum neredeysen gel, baban kahrından öldü”

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti 957 gününde devam ederken, yeni katılan aile ile birlikte eylem yapan ailelerin sayısı 283 oldu. Diyarbakır'da 18 yaşındayken dağa götürülen Şeyhmus Kurt'un annesi Seniha Kurt evlat nöbeti eyleme katıldı. Çocuğunun bir an önce teslim olmasını isteyen anne Kurt, “Oğlum için buraya geldim. Neredeysen gel, baban kahrından öldü. 7 yıldır kayıptır. Oğlumu nereye götürdülerse getirsinler” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla, 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 957. gününe girerken, yeni katılan aile ile birlikte sayı 283 oldu. Diyarbakır’da 2015'te 18 yaşındayken kaçırılan Şeyhmus için gelen anne Seniha Kurt evlat nöbetindeki diğer aileler tarafından ellerinde bayrakla karşıladı.



“Ben anneyim ciğerim yanıyor”

Oğlunun terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve 7 yıldır haber alamadığını aktaran anne Kurt, "Oğlum için buraya geldim. Neredeysen gel, baban kahrından öldü. 7 yıldır kayıptır. Oğlumun nereye götürdülerse getirsinler. HDP kandırdı oğlumu. Ben oğlumu istiyorum öğrenciydi, okula gidiyordu. Oğlum doktor veya mühendis olacaktı. Babasız kaldık, kanser oldu babası öldü. Ben anneyim ciğerim yanıyor 7 yıldır, ben de hasta olmuşum" diye konuştu.

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