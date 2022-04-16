Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, Roma ve Bizans dönemlerine ait 504 tarihi eseri 500 bin TL´ye satmak isteyen 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı. Yenişehir ilçesi Dökmetaş Mahallesi´nde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 420 bronz sikke, 9 eski toprak kandil, 4 gözyaşı şişesi, 1 bronz bilezik dahil toplam 504 tarihi eseri 500 bin TL´ye satmak isteyen şüpheliler olduğu bilgisi alındı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi satmak istedikleri 504 parça tarihi eserle yakaladı.
Ele geçirilen tarihi eserler ise muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-04-16 17:17:27
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