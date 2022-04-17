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Diyarbakır'da gördükleri tedavi ile 11 yıllık bebek hasretleri sona erdi

İHA

Diyarbakır'da gördükleri tedavi ile 11 yıllık bebek hasretleri sona erdi

Mardin’de yaşayan 11 yıllık evli Lezgin ve Nurşen Gunezoglu çifti, çocuk sahibi olmak için birçok kez gördükleri tedaviler başarısız sonuçlanınca arkadaş tavsiyesiyle geldikleri Diyarbakır'da mutlu haberi aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Lezgin (38) ve Nurşen Gunezoglu (29) çifti, 11 yıldır evlat hasreti çekiyordu. Doğal yoldan çocuk sahibi olamayan çift, birçok ilde tüp bebek tedavisi gördü. Tedavileri başarısız sonuçlanan çift, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’a geldi. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran çift, erkek faktör sperm detoks, mikroçip ve çifte akupunktur, fitoterapi tedavileri aldı. Tedavilerin başarıyla sonuçlanmasıyla Gunezoglu çiftinin 11 yıllık çocuk hasreti sona erdi.

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