Evlat nöbetindeki ağabey: Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetindeki ağabey: Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun

DHA

Evlat nöbetindeki ağabey: Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te 20 yaşındayken kaçırılan kardeşi Selman için Diyarbakır'da HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren Halil Kılıç, "Kardeşim gelsin, devletine teslim olsun. Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun" dedi.
Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 283 ailenin 958 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013 yılında çiftçilik yaparken kaçırılan kardeşi Selman için oturma eylemini sürdüren Halil Kılıç, 9 yıldır kardeşinden haber alamadığını ifade ederek, "Kendisini çok özledik. Sadece kardeşim değil, hepsi gelip teslim olsun. Kardeşim çiftçilik yapıyordu. Onun gitmesinden sonra çok sıkıntı yaşadık. Ne kadar aradıysak da bulamadık. Çok acı çekiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-04-17 12:31:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da “Ramazan Baharı” coşkusu sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da “Ramazan Baharı” coşkusu sürüyor
Diyarbakırlı yazar başlattığı proje ile eğitime destek oluyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı yazar başlattığı proje ile eğitime ...
Bağlar Belediyesi’nin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nin çevre düzenleme çalışmaları ...
Diyarbakır'da gördükleri tedavi ile 11 yıllık bebek hasretleri sona erdi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gördükleri tedavi ile 11 yıllık bebek ...
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor
YEREL HABERLER Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti ...
8 camiden hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 8 camiden hırsızlık şüphelisi yakalandı
Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Roma ve Bizans dönemlerinden tarihi eserleri satmak ...
Tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri 500 bin TL'ye satmak isterken suçüstü ...
Diyarbakır’da ‘Turizm Haftası’ renkli etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Turizm Haftası’ renkli etkinliklerle ...
Diyarbakır’da jandarma kaçakçılara geçit vermiyor Yol kontrolleri sırasından minibüsün bagajından 3 ton 280 kilogram kaçak çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da jandarma kaçakçılara geçit vermiyor Yol ...
Diyarbakır´da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da minibüste 3 ton kaçak çay ele geçirildi
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, aile sayısı 283 oldu Evlat nöbetine katılan anneden en acı çağrı, “Oğlum neredeysen gel, baban kahrından öldü”
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı, ...
DİSKİ Silvan sondaj kuyularının elektrik aksamlarını yeniledi
YEREL HABERLER DİSKİ Silvan sondaj kuyularının elektrik aksamlarını ...
Evlat nöbetinde aile sayısı, 283 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetinde aile sayısı, 283 oldu
Sur’da 7 yıl aranın ardından iftar yemeği İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi: “Dünya üzerinden eğer bir şehir barışı hak ediyorsa, bunların başında Sur geliyor, Diyarbakır geliyor”
YEREL HABERLER Sur’da 7 yıl aranın ardından iftar yemeği İlçe ...
Diyarbakır'da hurma Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hurma Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Diyarbakır'da hastanede yatan 10 Covid-19 hastası kaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da hastanede yatan 10 Covid-19 hastası ...
Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli yumurtayla çalındı
YEREL HABERLER Geçim kaynakları kamyonet, içindeki 300 koli ...
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü park kavgasıyla ilgili ...
2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı esnafın park kavgasına 6 tutuklama
YEREL HABERLER 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı esnafın ...
İlçe başkanının hakaretleri HTS kayıtlarında tespit edildi Savcılık, hakaret ve tehditten ilçe başkanına dava açtı
YEREL HABERLER İlçe başkanının hakaretleri HTS kayıtlarında tespit ...
DİSKİ Çüngüş’e kesintisiz su sağlamak için çalışma başlattı
YEREL HABERLER DİSKİ Çüngüş’e kesintisiz su sağlamak için çalışma ...
Diyarbakır’da dilenci denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da dilenci denetimleri devam ediyor
Diyarbakır’da hırsızlar caminin ses sistemini çaldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hırsızlar caminin ses sistemini çaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.