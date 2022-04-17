Diyarbakır'da arazi kavgası: 14 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan taşlı, bıçaklı, sopalı meydan kavgasında 1'i ağır 14 kişi yaralandı.



Olay, Silvan ilçesi kırsal Ormandışı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 14 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Güvenlik güçleri olayın yaşandığı mahalle ile hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.