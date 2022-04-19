Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı etkili oldu



Selim KAYANezir GÜNEŞNursel ŞENGEZEREmrulah KARAKAŞSayım ÖZMENNurettin FIDANCAN/DIYARBAKIR, (DHA)MISIR ve Suriye üzerinden ülkemize giriş yapan toz taşınımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili oldu. Görüş mesafesi ve hava kalitesinin düşmesine neden olan toz taşınımıyla ilgili valilikler ve Meteroloji 15. Bölge Müdürlüğü tedbirli olunması konusunda halkı uyardı.

Mısır ve Suriye üzerinden gelen toz taşınım Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, araçların ve balkonların üzeri toz tabakasıyla kaplandı. Hava kalitesinin de düştüğü kentlerde uzmanların uyarılarını dikkate alanların genellikle maske taktığı görüldü. Diyarbakır, Mardin, Batman ve Elazığ'da etkili olan toz bulutu sis tabakası oluşturdu. Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ile Ergani ilçesinde Makam Dağı ve Mardin'deki tarihi yapılar toz bulutu nedeniyle görünmez hale geldi.

VALİLİKLER VE METEOROLOJİ UYARDI

Mardin ve Şırnak valilikleri konu ile ilgili açıklama yaparak, özellikle hava kalitesinde düşmeye neden olan toz taşınımına karşı, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü de, Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtilerek, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda bilgilendirdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nezir GÜNEŞ, Nursel ŞENGEZER, Emrulah KARAKAŞ, Sayım ÖZMEN, Nurettin FIDANCAN

2022-04-19 19:15:01



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