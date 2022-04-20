Diyarbakır’da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı Su kanalına düşen vatandaşın ineğini jandarma personeli kanala inerek kurtardı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal mahallesinde su kanalına düşen vatandaşın ineğini, jandarma ve Bağlar Belediyesi personeli seferber olarak kanaldan çıkarttı. Askerin paçalarını sıvayarak ineğin kurtarılması için yoğun çaba sarf etmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Alınan bilgilere göre dün, Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde Tellikaya Mahallesi’nde bir vatandaşın ineği su kanalına düştü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Bağlar Belediyesi ekipleri ve jandarma personeli geldi. Vatandaşın imdadına yetişen ekipler, hummalı çalışma ile yaklaşık 300 kiloluk ineği kanaldan boğulmaktan kurtardı.

Kanaldan çıkartılan inek sahibine teslim edildi. Jandarma personelinin paçalarını sıvayarak yoğun çalışması görüntülere yansırken, vatandaşlar tarafından ekiplere teşekkür edildiği belirtildi.

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