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Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Diyarbakır’da terörün mali yapılanmasına operasyon

İHA

Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Diyarbakır’da terörün mali yapılanmasına operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyeti Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince bölücü terör örgütünün (BTÖ) mali yapılanmasına yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 44 kişi hakkında gözaltı kararının verildiği operasyon ile ilgili Diyarbakır Emniyeti, 2019 yerel seçimleri sonrasında HDP'li belediyelerin bazı ihalelerde usulsüzlük yaptıklarını bu sayede terör örgütüne kaynak aktarıldıklarını belirledi.
Yaklaşık 2 yıl süren titiz çalışmalar neticesinde önemli delillere ulaşılması üzerine HDP’li belediyeler döneminde bazı iş yerleri aracılığıyla örgüte para aktarıldığı ve bu soruşturmanın örgütün finansal ağını ortaya çıkaracağı belirtildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahısların yakalanması için emniyetin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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