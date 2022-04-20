Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

İHA

Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 961. gününde de devam ediyor.
Bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 961. gününe girdi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.
Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Çiftçi, “Bir oğlum Rojhat’ı HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü, kardeşi Sami onun peşinden dolaştığı için gece bir gurup PKK evin etrafını sardı. Onlar silahlıydı biz silahsızdık, oğlumu alıp ahıra götürdüler elleri ve kolları bağlı infaz ettiler. Ben burada iki evlat acısını çekerek oturuyorum, HDP ve PKK’dan evladımı istiyorum. Her iki evladıma HDP ve PKK zarar verdi, başkada veren olmadı. Benim evladımı getirip bana versinler o kirli ellerini üzerimizden çeksinler. Ramazan ayı burada nöbete devam ediyoruz. Sanmasınlar buradan gideceğimizi. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz. Rojhat oğlum, sana sesleniyorum. Yeter artık geri dön, asker görürsen teslim ol. Dağ, insanlık yeri değil, seni orada mağaralara ölüme terk edip mahkum etmişler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sözde üst düzey PKK’lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
YEREL HABERLER Sözde üst düzey PKK’lı terörist güvenlik güçlerine ...
PKK'ya para aktaran 44 kişi hakkında gözaltı kararı
YEREL HABERLER PKK'ya para aktaran 44 kişi hakkında gözaltı kararı
Toz taşınımı ve mevsim bozukluğu çiçekleri yaktı, arılar telef oldu Arılar kovanda kaldı, bal üretimi sıfıra düştü
YEREL HABERLER Toz taşınımı ve mevsim bozukluğu çiçekleri yaktı, ...
Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 kişi hakkında gözaltı kararı Diyarbakır’da terörün mali yapılanmasına operasyon
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon: 44 ...
Diyarbakır’da su kanalına düşen ineği jandarma personeli kurtardı Su kanalına düşen vatandaşın ineğini jandarma personeli kanala inerek kurtardı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da su kanalına düşen ineği jandarma ...
Diyarbakır’da toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla büründü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla ...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı etkili oldu
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı ...
Hastaneye giderken otomobilin çarptığı kadın öldü
YEREL HABERLER Hastaneye giderken otomobilin çarptığı kadın öldü
Diyarbakır’da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüsün çarptığı 79 yaşındaki kadın ...
Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı
YEREL HABERLER Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı
Diyarbakırlı judocular finale yükseldi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı judocular finale yükseldi
Evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 285 oldu
Okul dönüşü karşıya geçmek istedi aracın altında kaldı
YEREL HABERLER Okul dönüşü karşıya geçmek istedi aracın altında ...
Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 25 yıllık muhtar, oğlu için ailesiyle ...
Diyarbakır’da minik öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minik öğrencilere trafik eğitimi
DİSKİ’de yaz hazırlıkları hız kazandı
YEREL HABERLER DİSKİ’de yaz hazırlıkları hız kazandı
Diyarbakır’da, ‘Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da, ‘Ben Olsaydım’ temalı bağımlılıkla ...
Evlat nöbetindeki baba: “Onlar Avrupa’da 7 dil okuyorlar, senin kalemi kırıp silah verdiler”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: “Onlar Avrupa’da 7 dil ...
Diyarbakır'dan dünyaya gözlük üretimi 15 bin 300 metrekarelik alanda, 120 personel ile yılda 1 milyon 600 bin gözlük üretiyorlar
YEREL HABERLER Diyarbakır'dan dünyaya gözlük üretimi 15 bin 300 ...
Uzmandan toz taşımı uyarısı Uzman Dr. Berat Çolak: “Çocuklarda astım, anne adaylarında ise hipertansiyona neden oluyor” “Toz taşınımında dışarı çıkması zorunlu olan çocuklar ve anne adayları maske kullansın”
YEREL HABERLER Uzmandan toz taşımı uyarısı Uzman Dr. Berat Çolak: ...
Yenişehir Belediyesinden vatandaşlara iftar sonrası spor eğitimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden vatandaşlara iftar sonrası ...
Diyarbakır’da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Diyarbakır’da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da minibüsün çarptığı yaşlı kadın ağır ...
Bismil’de huzur uygulamasında 20 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bismil’de huzur uygulamasında 20 kişi gözaltına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.